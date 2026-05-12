L'India stabilisce un record impressionante con le 50 città più calde ad aprile

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Sebbene ci siano prove scientifiche solide di un aumento costante e uniforme della temperatura in tutto il mondo, ci sono anche enormi picchi di caldo, e recentemente i climatologi hanno notato qualcosa di davvero straordinario e inquietante.

Come riporta la CNN, l'indice AQI che monitora la qualità dell'aria ha osservato che nel mese di aprile, in particolare ad aprile, le 50 città più calde del pianeta si trovavano tutte in un solo paese: l'India.

"Il 27 aprile 2026, è avvenuto qualcosa che non ha precedenti moderni sui dati meteorologici globali. Quando AQI.in compilato il suo indice quotidiano di calore, tutte le città più calde al mondo si trovavano all'interno dell'India. Nessuna voce dal Medio Oriente. Non uno dell'Africa subsahariana. Non uno dall'Australia. L'India occupava l'intera lista, dal primo al 50° posto. Questo non è un aprile normale. E richiede un serio confronto basato sui dati," afferma AQI.

Le 50 città condividevano tutte una temperatura superiore a 37,5°C, temperatura corporea centrale, ed è quindi descritta come un "rischio di massa per la salute pubblica."

In cima alla lista troviamo Banda, dove era 34,7 al suo momento più freddo, il che significa fino a notte fonda. Il subcontinente indiano ha sempre avuto estati calde e persino lampi di aprile, ma questo viene presentato come in una categoria diversa, anche se il dato è solo un giorno.

"Le ondate di caldo di aprile di questa intensità in così tante città contemporaneamente non sono storicamente tipiche del subcontinente indiano. L'India ha sempre avuto estati calde. Ma la diffusione geografica, la durata e la concomitanza di più regioni che superano soglie estreme nello stesso giorno si sono tutte intensificate. I dati di un solo giorno non possono stabilire una tendenza da soli — ma sono un punto di riferimento all'interno di un modello che gli scienziati del clima stanno documentando con crescente urgenza."