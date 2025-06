L'indiano Modi nega il ruolo degli Stati Uniti nel cessate il fuoco tra India e Pakistan

HQ

Le ultime notizie su India e Pakistan . Modi ha chiarito a Trump che il recente cessate il fuoco tra India e Pakistan è stato raggiunto attraverso la comunicazione diretta tra le loro forze armate, respingendo le precedenti affermazioni di coinvolgimento americano.



Potresti essere interessato: Il vertice del G7 oscurato dal conflitto Israele-Iran.



"Il primo ministro Modi ha detto chiaramente al presidente Trump che durante questo periodo non si è mai parlato di argomenti come l'India-Stati Uniti. accordo commerciale o mediazione degli Stati Uniti tra India e Pakistan", ha detto il ministro degli Esteri indiano Vikram Misri in un comunicato stampa.

"I colloqui per la cessazione dell'azione militare sono avvenuti direttamente tra India e Pakistan attraverso i canali militari esistenti e su insistenza del Pakistan. Il primo ministro Modi ha sottolineato che l'India non ha accettato la mediazione in passato e non lo farà mai", ha detto.

Lo scambio, che ha avuto luogo durante una chiamata relativa al G7, ha segnato la loro prima conversazione diretta dalla fine del conflitto. Modi ha ribadito la posizione di lunga data dell'India contro la mediazione di terze parti e ha sottolineato le operazioni antiterrorismo in corso nel paese.