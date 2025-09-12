L'indicazione di 35 ore della batteria dell'iPhone di Apple conta solo in alcuni paesi

HQ

Tim Cook e la sua troupe hanno parlato degli ultimi modelli di iPhone durante il grande evento di martedì. Oltre a fotocamere migliori, colori freschi e tutti i soliti aggiornamenti, la durata della batteria è stata un importante punto di discussione. Per il modello Pro, in particolare, Apple ha promesso fino a 35 ore di video in streaming. Ciò che hanno omesso di menzionare, tuttavia, è che questa cifra si applica solo a regioni specifiche.

La durata estesa della batteria è esclusiva di Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Qatar e Arabia Saudita, mercati in cui Apple vende solo iPhone con eSIM. Ovunque, compresa l'Europa, gli acquirenti dovranno accontentarsi di 28 ore per l'iPhone 17 Pro e 33 ore per il Pro Max. Anche così, si tratta di un notevole miglioramento rispetto ai modelli dell'anno scorso, con guadagni rispettivamente di circa il 27% e il 13%.