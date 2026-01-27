HQ

Le autorità indonesiane hanno confermato che 23 soldati sono stati uccisi nella frana dello scorso fine settimana in Giava Occidentale, revisionando i precedenti dati sulle vittime che inizialmente avevano indicato almeno 17 morti. Il disastro colpì il villaggio di Pasir Langu nella regione di Bandung Barat dopo giorni di forti piogge che causarono un crollo nelle colline circostanti.

La marina indonesiana, secondo me, i marines stavano partecipando a esercitazioni di addestramento relative alle operazioni di pattugliamento di confine quando sono rimasti intrappolati dalla frana. I funzionari hanno dichiarato che le condizioni meteorologiche estreme hanno reso impossibile un salvataggio immediato, ritardando l'accesso completo al sito e complicando gli sforzi per valutare l'entità delle perdite.

Oltre alle morti confermate di militari, sono ancora in corso operazioni di ricerca per civili dispersi nell'area. L'agenzia indonesiana, che mitiga i disastri, ha segnalato decine di persone disperse, con centinaia di residenti evacuati dalle case vicine come precauzione contro ulteriori frane.

Più di 800 soccorritori, tra cui militari, polizia e personale di emergenza, sono stati schierati, supportati da macchinari pesanti. Tuttavia, il terreno instabile e le piogge continue continuano a rallentare gli sforzi di recupero, costringendo i team a fare affidamento su ricerche manuali in alcune località...