L'Indonesia nega i visti alle ginnaste provenienti da Israele prima dei Campionati mondiali di ginnastica artistica

I Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica si svolgono questo fine settimana a Giacarta, in Indonesia, il paese più popoloso a maggioranza musulmana. Ma Israele non ci sarà, poiché Indinesia ha negato i visti alle sei ginnaste israeliane che dovrebbero partecipare alla competizione. Israele si è appellato alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS), ma ha respinto l'appello, citando la mancanza di giurisdizione.

Il CAS ha detto che dopo aver esaminato l'appello di Israele, è stato respinto, e Israele non parteciperà alla competizione che porterà oltre 500 atleti da 79 paesi a Giacarta, a partire da domenica prossima.

L'Indonesia, senza legami diplomatici con Israele, ha rifiutato due settimane prima della competizione i visti per gli atleti israeliani, citando le obiezioni di gruppi come un consiglio di religiosi islamici e il governo di Giacarta, secondo Reuters.

La Federazione israeliana di ginnastica ha definito la decisione scioccante e straziante, poiché sperava che il CAS avrebbe "dato una decisione molto forte che intimidirà chiunque abbia idee così folli da discriminare qualsiasi atleta di qualsiasi paese per qualsiasi motivo."