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L'Indonesia riapre tutti i suoi aeroporti una volta che la cenere del vulcano si sarà depositata

Giacarta è ora operativa dopo l'eruzione del Monte Anak Krakatau.

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Ogni aeroporto in Indonesia ha ora ripreso le attività, secondo Reuters. L'eruzione del Monte Anak Krakatau ha costretto alla chiusura di fino a otto aeroporti nel paese per motivi di sicurezza, che ha coinvolto più di 340.000 viaggiatori.

Tuttavia, la disordinazione non è ancora finita, poiché le autorità verificano la navigabilità di 178 aerei immobilizzati. Nel frattempo, le diverse compagnie aeree affrontano costi più elevati dovuti a voli cancellati e ritardati, deviazioni, parcheggi e personale. Inoltre, otto persone sono disperse, poiché un motoscafo con cinque giornalisti e tre membri dell'equipaggio è scomparso nello Stretto di Sunda.

Anche Anak Krakatau non è del tutto calmo, e ulteriori eruzioni potrebbero ancora interrompere altri voli. Il vulcano è eruttato altre tre volte ieri mattina, ma la cenere si è ora stabilizzata per la ripresa delle operazioni di volo, almeno temporaneamente.

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