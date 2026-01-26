L'Indonesia riceve i primi caccia Rafale in un importante aggiornamento della difesa dalla Francia

HQ

L'Indonesia ha ricevuto tre caccia Rafale dalla Francia, segnando l'inizio di una grande modernizzazione dell'aeronautica militare del paese. Gli aerei, parte di un accordo di difesa da miliardi di dollari con la Francia, erano di stanza presso la base aerea Roesmin Nurjadin a Pekanbaru, Sumatra, e ora sono pronti per l'uso operativo, ha confermato un funzionario del ministero della difesa.

La nazione del Sud-est asiatico ha ordinato fino a 42 jet Rafale da Dassault Aviation come parte di un'espansione militare più ampia che include anche fregate e sottomarini francesi. La spesa per la difesa è stata una priorità sotto il presidente Prabowo Subianto, ex comandante delle forze speciali, mentre l'Indonesia cerca di aggiornare le sue vecchie attrezzature militari e rafforzare le capacità di sicurezza regionale.

Caccia Rafale // Shutterstock

"Questa consegna rappresenta un miglioramento significativo delle capacità della nostra aeronautica", ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa Rico Ricardo Sirait. Sebbene siano arrivati tre jet, sono previsti ulteriori Rafale entro la fine dell'anno, anche se il ministero non ha specificato il numero esatto.

L'Indonesia ha esplorato molteplici opzioni per espandere la propria flotta di caccia, inclusi i J-10 cinesi e l'F-15EX statunitense. Parallelamente, il paese ha firmato un contratto per 48 caccia KAAN di quinta generazione di fabbricazione turca, alimentati da motori General Electric F-110 utilizzati anche sugli F-16. Le discussioni con il Pakistan su potenziali acquisti di jet da combattimento e droni sottolineano ulteriormente l'impegno di Giacarta a modernizzare il proprio equipaggiamento militare...