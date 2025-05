L'Indonesia sequestra una nave della droga del valore di 426 milioni di dollari al largo di Sumatra Le autorità intercettano quasi due tonnellate di cocaina e metanfetamine in uno dei più grandi arresti di droga mai avvenuti nel paese.

HQ Le ultime notizie sull'Indonesia . Venerdì, la marina indonesiana ha intercettato un'imbarcazione battente bandiera thailandese che tentava di fuggire nella provincia delle isole Riau, scoprendo quasi due tonnellate di cocaina e metanfetamina per un valore di oltre 425 milioni di dollari. Cinque cittadini stranieri sono stati arrestati a bordo della nave, mentre i funzionari continuano a indagare sull'origine della nave e sulla destinazione prevista. L'arresto, uno dei più grandi arresti di droga mai avvenuti nel paese, evidenzia le crescenti preoccupazioni per l'evoluzione delle rotte regionali del traffico di droga. Giacarta, Indonesia - 26 gennaio 2025: Una potente statua di supereroe in un parco cittadino trasmette un forte messaggio anti-narcotici ai giovani, promuovendo uno stile di vita libero dalla droga // Shutterstock