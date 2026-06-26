L'Indonesia vede quasi 5 milioni di account TikTok e YouTube disattivati con l'entrata in vigore delle normative governative sui social media

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Mentre l'Indonesia segue le orme dell'Australia e impone un divieto sui social media per i bambini, milioni di account sulle app popolari TikTok e YouTube sono stati disattivati. TikTok ha subito il peso del divieto, con 4,1 milioni di account appartenenti a utenti sotto i 16 anni rimossi.

YouTube, invece, ha disattivato 600.000 account, secondo il ministro delle comunicazioni e del digitale Meutya Hafid (via Reuters). Nessuno dei giganti dei social media ha risposto alle richieste di commento al momento della stesura.

"Non stiamo solo ritardando l'accesso di un bambino, ma vogliamo anche che i comportamenti delle piattaforme cambino," ha detto Meutya. Il restringimento dei social media in Indonesia richiede che i social media ad alto rischio disattivino gli account appartenenti agli utenti registrati come sotto i 16 anni, per prevenire dipendenze e problemi di salute mentale.

Finora, questa lista ha incluso Instagram, X, TikTok, YouTube e persino piattaforme di videogiochi di Meta, dato che anche Roblox ha ricevuto l'ordine di disattivare gli account.