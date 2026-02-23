Lindsey Vonn è finalmente uscita dall'ospedale, ha rischiato di subire l'amputazione di una gamba

HQ

Dopo la sua orribile caduta all'inizio dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, Lindsey Vonn ha celebrato di essere finalmente uscita dall'ospedale dopo due settimane "sdraiata in un letto quasi completamente immobile". Le è stato permesso di andare in hotel, ma non può ancora volare a casa sua, a causa della gravità dell'infortunio alla gamba... che quasi le costò un'amputazione.

"Spero di aver spiegato abbastanza bene la mia ferita. Non sono un medico, quindi se non spiegherò qualcosa perfettamente, vi prego di perdonarmi. Quando si è verificato l'infortunio, la situazione è stata piuttosto difficile sotto molti aspetti, ma alla fine la situazione è stata ripresa in controllo. Ancora grazie dottor Tom Hackett", ha pubblicato lo sciatore di 41 anni in un nuovo post Instagram lunedì.

Nel video, spiega di aver subito una frattura della tibia complessa e che "tutto era in pezzi". Soffriva della sindrome compartimentale, in cui troppo sangue in una zona della gamba schiacciava tutto, compresi muscoli, nervi e tendini, qualcosa di estremamente doloroso. "Il dottor Tom Hackett mi ha salvato la gamba. Mi ha salvato la gamba dall'amputazione", spiegò. Hackett ha eseguito una fasciotomia, "in cui mi ha tagliato entrambi i lati della gamba e in un certo senso l'ha sfilettata... Lasciarlo respirare e, ehm, mi ha salvato."

"Ora mi concentrerò sulla riabilitazione e sul progresso dalla sedia a rotelle alle stampelle tra qualche settimana. Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano e poi deciderò se togliere tutto il metallo o meno, e poi tornarò in chirurgia e finalmente sistemerò il legamento crociato anteriore".