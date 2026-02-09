Lindsey Vonn ha subito due operazioni dopo la sua caduta ai Giochi Olimpici

HQ

Lindsey Vonn, la sciatrice donna più decorata di tutti i tempi, ha subito un doppio intervento chirurgico alla gamba dopo la grave caduta di domenica mattina, quando ha perso il controllo ed è volata in aria solo 13 secondi dopo aver iniziato la discesa. Si è fratturata la gamba e, secondo nuove fonti Reuters, ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici, che la aiuteranno a stabilizzarsi e a prevenire complicazioni legate a gonfiore e flusso sanguigno.

Vonn decise di gareggiare nove giorni dopo essersi rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un'impresa lodata da alcuni, ma anche criticata da altri, che la ritenevano troppo rischiosa e irresponsabile, prima per sé stessa, ma anche per chi la poteva avere come modello.

Secondo Reuters, la squadra statunitense di sci e snowboard ha scelto un ospedale a Treviso, a 125 km/80 miglia da Cortina d'Ampezzo, l'ospedale Ca' Foncello, grazie al loro reparto di neurochirurgia. "Nel pomeriggio ha subito un intervento ortopedico per stabilizzare la frattura ritratta alla gamba sinistra", ha detto l'ospedale, che non ha menzionato una seconda operazione.

La squadra non ha inviato una nuova dichiarazione dopo il breve messaggio di domenica pomeriggio, in cui ha affermato che Vonn era "in condizioni stabili e in buone mani".