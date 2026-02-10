Lindsey Vonn "non ha rimpianti" dopo la discesa: "l'unico fallimento è non provarci"

HQ

Lindsey Vonn ha condiviso i suoi sentimenti dopo il grave incidente a Cortina d'Ampazzo domenica mattina, 13 secondi dopo aver iniziato la discesa, che ha causato il suo sollevamento in volo e ha causato una frattura a una gamba, spiegando che "il mio legamento crociato anteriore e le lesioni passate non hanno avuto nulla a che fare con l'incidente".

"Negli sci alpini la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere minima di appena 5 pollici. Ero semplicemente 5 pollici troppo stretta sulla mia lenza quando il mio braccio destro si è agganciato dentro il cancello, torcendomi e causando la caduta", ha scritto su Instagram. Ha subito interventi chirurgici e dovrà sottoporsi a ulteriori interventi per sistemare "una complessa frattura tibiale attualmente stabile".

Vonn è la sciatrice donna più premiata della storia, che si è ritirata dallo sport nel 2019 a causa di infortuni ma è tornata nel 2024 e ha tentato le ultime Olimpiadi a 41 anni, aggiungendo altre due vittorie a un totale di 84 vittorie in Coppa del Mondo.

"Ieri il mio sogno olimpico non si è finito come avevo immaginato. Non era un finale da libro fiabale o una fiaba, era semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per realizzarlo.

Anche se ieri non è finita come speravo, e nonostante il dolore fisico intenso che ha causato, non ho rimpianti. Stare ieri al cancello di partenza è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere di essere lì con una possibilità di vincere era già una vittoria di per sé."

Lindsey Vonn risponde alle critiche dopo il suo tentativo olimpico

Vonn è stata criticata da alcuni per aver gareggiato solo nove giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore, un infortunio grave che aumentava il rischio di infortuni ancora più gravi se non si fosse riposata. Alcuni hanno detto che la sua scelta è stata "irresponsabile". Nel suo post su Instagram, risponde a queste critiche e spera che le persone traggano lezione dalla sua storia:

"Sapevo anche che correre era un rischio. È sempre stato e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso. E come nello sci di gara, nella vita ci assumiamo dei rischi. Sognamo. Ci amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo.

A volte ci si spezza il cuore. A volte non realizziamo i sogni che sappiamo di poter avere. Ma questa è anche la bellezza della vita; Possiamo provare. Ci ho provato. Ho sognato. Sono saltato.

Spero che se porti via qualcosa dal mio percorso sia che tutti voi abbiate il coraggio di osare davvero. La vita è troppo breve per non rischiare con te stesso. Perché l'unico fallimento nella vita è non provarci."