Lindsey Vonn ricompare senza stampelle al Met Gala, tre mesi dopo l'incidente olimpico

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La sciatrice alpina americana Lindsey Vonn è riapparsa al Met Gala, tre mesi dopo essersi rotta una gamba durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, subendo una terrificante caduta che ha quasi fatto perdere la gamba in uno dei cinque interventi chirurgici necessari.

La 41enne, vincitrice di cinque medaglie olimpiche, 9 Campionati Mondiali e 84 vittorie in tutte e sei le categorie dello sci alpino, è anche una delle atlete più influenti negli Stati Uniti, e questa è stata la sua terza partecipazione al gala di raccolta fondi al Metropolitan Museum of Arts dopo il 2010 e il 2013, diretto da Anna Wintour, ex direttore di Vogue, protagonista dei film Il diavolo che si veste da Prada.

Vonn ha detto di essere molto entusiasta dell'evento, lasciando le stampelle per la prima volta dopo gli interventi, aiutata a salire le scale dal suo stilista Thom Browne, con cui lavora da molto tempo. "Tecnicamente dovrebbe essere il mio primo giorno a camminare un po' senza stampelle. Quindi, dall'inizio fino in cima alle scale, se riesco ad arrivarci senza stampelle, è una grande vittoria", disse Vonn a People.