Lindsey Vonn subisce una grave caduta una settimana dopo aver subito una rottura del legamento crociato anteriore alle Olimpiadi invernali

Lindsey Vonn ha subito una terribile caduta ai Giochi Olimpici Invernali nella discesa libera domenica mattina, a pochi secondi dall'inizio della discesa. Perse il controllo e volò per diversi metri in aria prima di colpire gravemente la neve. È stata trasportata in aereo mentre gli spettatori del circuito Olimpia delle Tofane a Cortina stavano in silenzio e poi applaudivano per la sciatrice americana di 41 anni, che era visibilmente dolorante.

Vonn aveva subito un grave infortunio al ginocchio poco più di una settimana prima, quando si era rotta il legamento crociato anteriore sinistro. Nonostante i rischi, ha deciso di accelerare il suo recupero e continuare a gareggiare a Cortina, sapendo che probabilmente sarebbero state le sue ultime Olimpiadi.

Tuttavia, questo autunno, aggiungendo al danno causato dalla caduta della scorsa settimana, potrebbe segnare la fine definitiva della carriera competitiva di Vonn, una leggenda dello sport.

Vonn detiene il record di più titoli mondiali nella discesa libera, otto tra il 2008 e il 2016. Ha vinto 84 volte la Coppa del Mondo, incluse 12 al campo dell'Olimpia delle Tofane a Cortina, Italia. Ha inoltre vinto 3 medaglie olimpiche, 1 oro, nonostante molti infortuni che l'hanno costretta a saltare intere stagioni, inclusa quella del 2014, mancando le Olimpiadi di Sochi.

Quando si è ritirata nel 2019 a causa di infortuni, era già la sciatrice donna più decorata di tutti i tempi, ma dopo un intervento chirurgico esteso, inclusa una protesi parziale al ginocchio con titanio, è tornata nello sport nel 2024, ottenendo altre due vittorie e cinque podi da allora.