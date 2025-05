L'industria cinematografica globale si unisce contro il piano tariffario di Trump in vista del Festival di Cannes

HQ

In vista del Festival di Cannes, più di 100 gruppi cinematografici e televisivi internazionali hanno espresso preoccupazione per le tariffe proposte dal presidente Donald Trump sulle importazioni di film, esortando l'Unione Europea e i governi globali a proteggere il settore del cinema indipendente.

L'appello (che potete consultare qui), sostenuto da organizzazioni di spicco come l'European Producers Club e l'Alliance des producteurs francophones del Canada, avverte che le tariffe proposte rappresentano una minaccia significativa sia per la diversità culturale che per la libertà artistica.

Mentre gli studios statunitensi spingono contro queste normative, i leader dell'industria sottolineano con forza la necessità di preservare i sistemi che consentono al cinema indipendente di prosperare, esortando alla resistenza agli sforzi politici o aziendali volti a smantellare queste salvaguardie vitali.

In mezzo a tutto questo, il Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio .