L'industria dei videogiochi nel Regno Unito raggiunge una valutazione di £8,7 miliardi nonostante abbia affrontato la "crisi più grave mai registrata" per l'occupazione

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Ogni anno, l'ente commerciale dell'industria dei videogiochi britannico, UKIE, condivide un grande rapporto analitico che rivela dati e informazioni solide su come sta andando il settore dei videogiochi in tutto il paese. Questo è avvenuto ora grazie alle informazioni raccolte dai dati del 2025.

Come riportato da GamesIndustry.biz, il rapporto afferma che il settore dei videogiochi nel Regno Unito è ora valutato a £8,7 miliardi, un aumento rispetto alla valutazione del 2024 nonostante le difficoltà occupazionali.

La crescita del settore si estende su tutti i fronti, con le vendite di software in aumento del 7% a 6,03 miliardi di sterline, mentre le vendite per console digitali sono salite del 9,2% a 2,49 miliardi di sterline. Anche l'hardware ha avuto un anno solido, probabilmente grazie all'arrivo della Nintendo Switch 2, con un aumento del 3% che ha portato a £2,17 miliardi. Anche il mobile continua a prosperare, con una crescita del 7,9% fino a 2 miliardi di sterline, con vendite di "film, TV e colonne sonore legate ai videogiochi" che sono aumentate in modo assurdo, del 70% a 159 milioni di sterline, mentre il merchandising è addirittura aumentato del 43% a 333 milioni di sterline. Infine, gli adattamenti cinematografici hanno incassato 77,9 milioni di sterline.

I dati aggiungono addirittura che Londra è il terzo hub globale più grande per gli sviluppatori di giochi, posizionata solo dietro a Los Angeles e San Francisco, in quest'ordine. Sebbene tutto ciò sia una notizia positiva, il settore dei videogiochi nel Regno Unito ha affrontato il suo "più grave calo mai registrato" in termini di occupazione, con una diminuzione del 4,5% dei ruoli occupazionali anno su anno, con un atto che equivale a circa 1.200 ruoli tagliati durante il periodo raccolto dai dati.