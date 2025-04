L'industria dei videogiochi si è divertita molto il giorno del pesce d'aprile

HQ

Ieri è stato quel giorno in cui dobbiamo proprio ricordarci di non credere a tutto ciò che leggiamo, ovvero Pesce d'aprile. Di solito viene celebrato nel mondo dei giochi (anche qui a Gamereactor) in vari modi con notizie che si spera ti facciano sorridere e forse anche sorprenderti per qualche breve secondo.

Il 2025 non ha fatto eccezione e ci sono state molte cose bizzarre come la notizia che possiamo aspettarci un simulatore di appuntamenti basato su PUBG: Battlegrounds, un tanto atteso remaster di Brütal Legend, un auricolare che traduce l'incomprensibile gergo dei giochi in qualcosa di comprensibile e una bella storia su Tails che ora si trasferisce in Europa perché non vuole più fare chilometri invece di chilometri.

Dai un'occhiata ad alcuni dei nostri preferiti qui sotto e sentiti libero di condividere ciò che hai trovato e ti è piaciuto nella sezione commenti.