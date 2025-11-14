L'industria dei videogiochi svedese è attualmente molto sana

HQ

L'industria dei giochi svedese è oggi famosa in tutto il mondo e, nonostante le sue piccole dimensioni, con una popolazione paragonabile a quella di Londra, il paese ospita diversi sviluppatori giganti e società di gioco, tra cui Embracer Group, Paradox, Massive Entertainment, DICE, Mojang, King, Arrowhead Game Studios e Hazelight Studios.

L'Associazione svedese dell'industria dei giochi per computer (Dataspelsbranschen) ha ora compilato lo stato dell'industria dei giochi svedese per il 2024 e le cifre sono per lo più positive. L'anno scorso, 9.130 persone hanno lavorato allo sviluppo di giochi, che è la cifra più alta di sempre, anche se solo marginalmente superiore all'anno precedente. La maggior parte di loro - 7.350 persone - lavora presso Ubisoft presso Massive Entertainment.

Il gioco più venduto uscito nel 2024 (in base ai dati di Steam) è, ovviamente, Helldivers II. Guardando agli ultimi dodici mesi, invece, il gioco più venduto è Battlefield 6, seguito da Split Fiction e, ancora una volta, Helldivers II. Più in basso nella top 10, troviamo anche ARC Raiders e Indiana Jones e il Grande Cerchio.

Guardando al 2025, si prevede che le cifre saranno un po' più cupe a causa delle chiusure sia dei giochi che degli sviluppatori, ma purtroppo questo non è unico per la Svezia in particolare.