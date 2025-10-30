L'industria giapponese degli anime raggiunge il record di 25 miliardi di dollari

HQ

Sempre di più, sentiamo che gli anime stanno uscendo dalla loro nicchia e stanno entrando in un pubblico più ampio, e sembra che le statistiche lo stiano confermando. Nel 2024, l'industria giapponese degli anime ha raggiunto il massimo storico di 3,84 trilioni di yen, che equivalgono a circa 25 miliardi di dollari.

Questo è quanto emerge dai dati di mercato presentati dall'Association of Japanese Animations (AJA) al Tokyo International Film Festival (via Variety). Su base annua, vediamo che i guadagni locali per l'industria degli anime sono aumentati del 2,8%, ma i ricavi all'estero hanno avuto un aumento molto maggiore del 26%. Poiché abbiamo visto grandi successi anime al botteghino nel 2025, come i nuovi film di Demon Slayer e Chainsaw Man, potremmo vedere questo numero continuare a salire quando esamineremo di nuovo i dati in questo periodo dell'anno prossimo.

Il caporedattore del rapporto presso l'AJA, Masahiko Hasegawa, afferma che il divario tra il mercato giapponese e quello estero continuerà ad aumentare. "Il mercato estero ora supera di gran lunga le entrate locali e il divario non farà che aumentare", ha detto. "La crescita oggi include contratti in bundle che spaziano dai diritti cinematografici, streaming, merchandising ed eventi, non solo alla distribuzione di contenuti".

Il governo giapponese ha utilizzato gli anime insieme a giochi, manga e altri media come industria principale e vuole vedere le vendite di contenuti all'estero triplicare entro il 2033.