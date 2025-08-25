Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
lifestyle

L'Infernal Hulk vede cosa succede quando Bruce Banner viene separato dal "ragazzo"

La serie in arrivo fa parte della nuova Age of Monsters.

HQ

The Incredible Hulk è già un mostro, nessuno sarebbe in disaccordo con questo, ma è anche un mostro più riservato grazie all'influenza del Dr. Bruce Banner, il suo lato umano ed empatico. La grande domanda è cosa accadrebbe al Hulk se Banner non fosse presente e se quel lato umano fosse sostituito da qualcosa di molto, molto peggio...

Questo è esattamente l'argomento che laThe Infernal Hulk prossima serie a fumetti cercherà di raccontare. Fa parte del nuovo Age of Monsters ed esplora come il Hulk cambia dopo che il malvagio Eldest strappa Banner dal Hulk e rivendica il corpo del Hulk come proprio.

La descrizione completa del fumetto aggiunge: "Il malvagio noto come Eldest ha letteralmente fatto a pezzi Bruce Banner e Hulk e ha preso il corpo di Hulk come proprio. Questo nuovo, inarrestabile Hulk infernale è dieci volte il mostro che tutti hanno sempre temuto che Hulk fosse. Il loro piano diabolico è quello di far ripiombare il mondo in antichi orrori trasformando i nostri eroi in bestie da incubo! Nel frattempo, l'indomito Bruce Banner, anche se impotente, non si fermerà davanti a nulla per sventare i loro piani malvagi!

Scritto da Phillip Kennedy Johnson con i disegni di Nic Klein, The Infernal Hulk inizierà la sua messa in vendita già il 26 novembre. Per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci da questa corsa, Johnson afferma: "Ci sono mostri molto peggiori e più potenti di qualsiasi cosa abbiamo visto finora, più grandi e più forti di Hulk con origini che risalgono alle fondamenta della Terra. È tempo di portare questa storia al livello successivo e nessun angolo dell'Universo Marvel rimarrà intatto prima della fine".

Annuncio pubblicitario:

Dai un'occhiata alla copertina del fumetto qui sotto.

L'Infernal Hulk vede cosa succede quando Bruce Banner viene separato dal "ragazzo"


Caricamento del prossimo contenuto