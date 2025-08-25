L'Infernal Hulk vede cosa succede quando Bruce Banner viene separato dal "ragazzo"

HQ

The Incredible Hulk è già un mostro, nessuno sarebbe in disaccordo con questo, ma è anche un mostro più riservato grazie all'influenza del Dr. Bruce Banner, il suo lato umano ed empatico. La grande domanda è cosa accadrebbe al Hulk se Banner non fosse presente e se quel lato umano fosse sostituito da qualcosa di molto, molto peggio...

Questo è esattamente l'argomento che laThe Infernal Hulk prossima serie a fumetti cercherà di raccontare. Fa parte del nuovo Age of Monsters ed esplora come il Hulk cambia dopo che il malvagio Eldest strappa Banner dal Hulk e rivendica il corpo del Hulk come proprio.

La descrizione completa del fumetto aggiunge: "Il malvagio noto come Eldest ha letteralmente fatto a pezzi Bruce Banner e Hulk e ha preso il corpo di Hulk come proprio. Questo nuovo, inarrestabile Hulk infernale è dieci volte il mostro che tutti hanno sempre temuto che Hulk fosse. Il loro piano diabolico è quello di far ripiombare il mondo in antichi orrori trasformando i nostri eroi in bestie da incubo! Nel frattempo, l'indomito Bruce Banner, anche se impotente, non si fermerà davanti a nulla per sventare i loro piani malvagi!

Scritto da Phillip Kennedy Johnson con i disegni di Nic Klein, The Infernal Hulk inizierà la sua messa in vendita già il 26 novembre. Per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci da questa corsa, Johnson afferma: "Ci sono mostri molto peggiori e più potenti di qualsiasi cosa abbiamo visto finora, più grandi e più forti di Hulk con origini che risalgono alle fondamenta della Terra. È tempo di portare questa storia al livello successivo e nessun angolo dell'Universo Marvel rimarrà intatto prima della fine".

Dai un'occhiata alla copertina del fumetto qui sotto.