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L'influencer di looksmaxxing Clavicular accusato di aver presumibilmente sparato a un alligatore durante una diretta streaming

Il ventenne è stato accusato di aver sparato illegalmente con un'arma da fuoco.

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Dopo aver precedentemente ricevuto critiche per aver presumibilmente sparato a un alligatore durante una diretta diretta a fine marzo, l'influencer looksmaxxing Braden "Clavicular" Peters è stato accusato nello stato della Florida per aver sparato illegalmente con un'arma da fuoco.

Come riportato dalla BBC News, Clavicular è stato documentato mentre usava un'arma da fuoco mentre si trovava in un santuario faunistico in Florida il 26 marzo, dove avrebbe sparato a un alligatore nell'acqua della palude da un idrovedello. Nello stato della Florida, l'uso illegale e in luogo pubblico di un'arma da fuoco può comportare meno di un anno di carcere e una multa di 1.000 dollari, che sono esattamente i motivi per cui Clavicolar è accusato.

Non è chiaro cosa affronterà l'influencer riguardo a queste accuse, dato che i suoi avvocati sostengono che stava "seguendo le istruzioni di una guida autorizzata per aeronautici" e che "nessun animale o persona sia stato danneggiato".

L'influencer potrebbe comunque essere nei guai, dato che ha mostrato comportamenti criminali di recente, incluso all'inizio di marzo, quando è stato arrestato nel sud della Florida con l'accusa di aggressioni per aver incoraggiato una rissa tra due donne e poi aver condiviso la rissa online con il suo pubblico. Questa situazione ha portato il banno di due suoi account su YouTube.

L'influencer di looksmaxxing Clavicular accusato di aver presumibilmente sparato a un alligatore durante una diretta streaming

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