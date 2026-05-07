L'influencer di looksmaxxing Clavicular accusato di aver presumibilmente sparato a un alligatore durante una diretta streaming

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Dopo aver precedentemente ricevuto critiche per aver presumibilmente sparato a un alligatore durante una diretta diretta a fine marzo, l'influencer looksmaxxing Braden "Clavicular" Peters è stato accusato nello stato della Florida per aver sparato illegalmente con un'arma da fuoco.

Come riportato dalla BBC News, Clavicular è stato documentato mentre usava un'arma da fuoco mentre si trovava in un santuario faunistico in Florida il 26 marzo, dove avrebbe sparato a un alligatore nell'acqua della palude da un idrovedello. Nello stato della Florida, l'uso illegale e in luogo pubblico di un'arma da fuoco può comportare meno di un anno di carcere e una multa di 1.000 dollari, che sono esattamente i motivi per cui Clavicolar è accusato.

Non è chiaro cosa affronterà l'influencer riguardo a queste accuse, dato che i suoi avvocati sostengono che stava "seguendo le istruzioni di una guida autorizzata per aeronautici" e che "nessun animale o persona sia stato danneggiato".

L'influencer potrebbe comunque essere nei guai, dato che ha mostrato comportamenti criminali di recente, incluso all'inizio di marzo, quando è stato arrestato nel sud della Florida con l'accusa di aggressioni per aver incoraggiato una rissa tra due donne e poi aver condiviso la rissa online con il suo pubblico. Questa situazione ha portato il banno di due suoi account su YouTube.