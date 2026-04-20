L'infortunio di Carlos Alcaraz potrebbe essere più grave del previsto: Roland Garros è a rischio

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Carlos Alcaraz si è ritirato dopo una partita dal Barcelona Open la scorsa settimana a causa di un infortunio al polso "più grave del previsto", non giocherà il Madrid Open nelle prossime due settimane, e la pressione su di lui aumenta essendo il campione in carica degli Open d'Italia e del Roland Garros... ma potrebbe non essere fisicamente pronto per nessuno dei due tornei.

Feliciano López, direttore del Mutua Madrid Open, ha parlato con la stazione radio Onda Cero in Spagna e ha avvertito che l'infortunio dello spagnolo potrebbe essere peggiore del previsto, e che potrebbe persino perdere il Roland Garros. "Il colpo emotivo di non avere Carlos è difficile, ma quello che è davvero nei guai è lui. Il polso di un tennista è complicato, spero che il tendine non sia rotto", ha spiegato.

"Non sarà a Madrid, Roma mi sembra quasi impossibile, e spero che sarà pronto per Roland Garros" spiegò.

L'assenza di Alcaraz a Madrid e forse anche a Roma aiuterà Jannik Sinner a rafforzare ulteriormente la sua leadership nel ranking ATP, essendo il primo testa di serie dell'ATP Masters 1.000.