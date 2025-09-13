L'infortunio di Henry Cavill costringe il reboot di Highlander a fermare la produzione

HQ

L'ennesimo ritardo ha colpito la già sfortunata produzione del reboot di Highlander. Secondo Deadline, Henry Cavill si è infortunato durante l'allenamento per il film, spingendo Amazon e MGM a mettere in pausa l'intera ripresa. La gravità dell'infortunio non è stata resa nota, ma le conseguenze immediate sono chiare: le telecamere che avrebbero dovuto iniziare a girare questo settembre rimarranno inattive per ora.

Il regista Chad Stahelski, noto soprattutto per i film di John Wick, non ha mai fissato una data di uscita ufficiale. Le prime chiacchiere del settore indicavano il 2026, ma Stahelski in seguito ha suggerito che il 2027, o addirittura il 2028, era più realistico. Ora, con la battuta d'arresto di Cavill e un programma di produzione posticipato, è probabile che l'attesa si allunghi ulteriormente. Le voci ora suggeriscono che le riprese potrebbero non iniziare prima dell'inizio del prossimo anno.

Il film originale del 1986, diretto da Russell Mulcahy e interpretato da Christopher Lambert e Sean Connery, è diventato un classico di culto con le sue battaglie che abbracciano il tempo e i guerrieri immortali. Stahelski promette che la sua versione sarà ambientata nella New York e a Hong Kong dei giorni nostri, con Cavill che interpreta un maestro di spada di 500 anni.

La sceneggiatura, scritta da Michael Finch, vanta un cast di peso massimo tra cui Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. Se tutto va bene, il risultato potrebbe essere un'avventura epica, una volta che Cavill si sarà completamente ripreso.