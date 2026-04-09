L'ingegnere di gara di Max Verstappen e caro amico Gianpiero Lambiase lascia la Red Bull per unirsi alla McLaren

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Gianpiero Lambiase, che ha lavorato a stretto contatto con Max Verstappen come ingegnere di gara in Red Bull e dal 2024 come responsabile delle corse, ha deciso di lasciare il team e unirsi invece ai rivali McLaren. Tuttavia, non lascerà la Red Bull fino alla fine del 2027, quando il suo contratto scadrà. Nel 2028, si unirà poi alla McLaren per un'"offerta astronomica", come riportato da De Telegraaf.

È un duro colpo per Max Verstappen, dato che Lambiase è uno dei suoi amici più stretti alla Red Bull, descritto dal Telegraph come il suo "braccio destro", e lavora come suo ingegnere da quando Verstappen è stato promosso dalla Toro Rosso nel 2016. Il suo lavoro è stato fondamentale per aiutare Verstappen a vincere quattro Campionati Mondiali consecutivi tra il 2021 e il 2024.

"Certo, è il mio ingegnere di gara, ma lo vedo come un amico. Abbiamo vissuto insieme tante esperienze emotive e traguardo straordinari. Sono sicuro che fosse un po' emozionato dopo la bandiera. Quindi, non vedo l'ora di andarmene da qui e di raggiungerlo perché a volte non è stato facile per lui", ha detto Verstappen lo scorso dicembre, dopo l'ultima gara del 2025, quando ha perso il campionato contro Lando Norris. "Sono solo molto orgoglioso di poter lavorare con qualcuno così bravo. Un vero esempio di qualcuno che non si è mai arreso in questa stagione, anche nei momenti difficili."

Max Verstappen, uno dei giocatori più critici con le nuove normative dello sport, ha già riflettuto sul ritiro, dato che non ama più guidare. Se Lambiase dovesse lasciare, Verstappen avrebbe ancora meno motivi per restare, anche se fortunatamente avranno ancora le stagioni 2026 e 2027 per collaborare.