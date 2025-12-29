L'ingegnere di gara di Max Verstappen in trattative per lasciare la Red Bull e unirsi al team rivale di F1

HQ

Gianpiero Lambiase, ingegnere che lavora come ingegnere di gara per Red Bull Racing dal 2015, è Head of Race Engineering dal 2022 e ha lavorato a stretto contatto con Max Verstappen durante i quattro titoli consecutivi da Campione del Mondo vinto tra il 2021 e il 2024, è in trattative per lasciare Red Bull nel 2026 e unirsi a una squadra rivale. Ma quale?

Secondo Motorsport, l'ingegnere britannico di genitori italiani si trasferirà o su Aston Martin o Williams. A quanto pare, Lambiase è attratto dalla sfida che presenta Williams: tornare da squadra irrilevante a una squadra di top in F1 e a una contendente al titolo. Il 2025 è stato già il loro miglior seaso dal 2017, con la classifica a squadre nella classifica costruttori.

D'altra parte, il passaggio ad Aston Martin è oggetto di voci da più tempo e alcuni lo vedono come un passo per aprire la strada a Verstappen e a un passaggio ad Aston Martin nel 2027. Adrian Newey, recentemente nominato team director di Aston Martin, ha già lavorato con Lambiase in prima in Red Bull.

Dove pensi che finirà a lavorare Gianpiero Lambiase nel 2026?