L'ingegnere di gara di Max Verstappen in trattative per lasciare la Red Bull e unirsi al team rivale di F1
Gianpiero Lambiase lavora per la Red Bull dal 2015, ma ora cercherà una nuova sfida.
Gianpiero Lambiase, ingegnere che lavora come ingegnere di gara per Red Bull Racing dal 2015, è Head of Race Engineering dal 2022 e ha lavorato a stretto contatto con Max Verstappen durante i quattro titoli consecutivi da Campione del Mondo vinto tra il 2021 e il 2024, è in trattative per lasciare Red Bull nel 2026 e unirsi a una squadra rivale. Ma quale?
Secondo Motorsport, l'ingegnere britannico di genitori italiani si trasferirà o su Aston Martin o Williams. A quanto pare, Lambiase è attratto dalla sfida che presenta Williams: tornare da squadra irrilevante a una squadra di top in F1 e a una contendente al titolo. Il 2025 è stato già il loro miglior seaso dal 2017, con la classifica a squadre nella classifica costruttori.
D'altra parte, il passaggio ad Aston Martin è oggetto di voci da più tempo e alcuni lo vedono come un passo per aprire la strada a Verstappen e a un passaggio ad Aston Martin nel 2027. Adrian Newey, recentemente nominato team director di Aston Martin, ha già lavorato con Lambiase in prima in Red Bull.
Dove pensi che finirà a lavorare Gianpiero Lambiase nel 2026?