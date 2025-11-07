L'Inghilterra nomina la squadra internazionale per le qualificazioni finali alla Coppa del Mondo: Jude Bellingham e Phil Foden ricevono le convocazioni

HQ

C'è un'ultima partita di gioco di club rimasta in serbo prima che il calcio internazionale torni per l'ultima volta nel 2025. A tal fine, vengono nominate le squadre internazionali e questo include l'Inghilterra, che sta vedendo una squadra più familiare che presenta i tipici nomi importanti.

La squadra presenta una formazione piuttosto familiare per i portieri e i difensori, con i seguenti convocati.



Portieri: Jordan Pickford, Dean Henderson e Nick Pope



Difensori: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence e John Stones



Per quanto riguarda i centrocampisti e gli attaccanti, c'è un bel po' di movimento con grandi nomi che tornano e alcuni individui più inesperti che si ritirano. A tal fine, aspettatevi di vedere i seguenti nomi.



Centrocampisti: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Declan Rice, Morgan Rodgers, Alex Scott e Adam Wharton



Attaccanti: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford e Bukayo Saka



Questi volti di ritorno significano che alcuni grandi nomi come Morgan Gibbs-White, Ollie Watkins e persino Myles Lewis-Skelly stanno perdendo il loro posto in squadra. Allo stesso modo, ci sono preoccupazioni sulla forma fisica di Anthony Gordon, suggerendo che potrebbe esserci una convocazione tardiva per sostituire l'ala Newcastle.