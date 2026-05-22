L'Inghilterra presenta la rosa per la Coppa del Mondo: Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White sono assenti

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L'Inghilterra ha appena confermato la sua formazione di 26 giocatori per la Coppa del Mondo 2026, che si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada questa estate. La squadra presenta molti volti noti e attesi, ma ci sono alcune inclusioni sorprendenti e alcune omissioni sorprendenti.

Per esempio, Cole Palmer del Chelsea, Phil Foden del Manchester City, Trent Alexander-Arnold del Real Madrid, Harry Maguire e Luke Shaw del Manchester United, Myles Lewis-Skelley dell'Arsenal, Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest e Adam Wharton del Crystal Palace non sono stati selezionati.

Per quanto riguarda la squadra completa, la lista completa della rosa è vista di seguito.

Squadra inglese maschile per la Coppa del Mondo 2026

Portieri:



Jordan Pickford (Everton)



Dean Henderson (Crystal Palace)



James Trafford (Manchester City)



Difensori:



Dan Burn (Newcastle United)



Marc Guehi (Manchester City)



Reece James (Chelsea)



Ezri Konsa (Aston Villa)



Tino Livramento (Newcastle United)



Nico O'Reilly (Manchester City)



Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)



Djed Spence (Tottenham Hotspur)



John Stones (Manchester City)



Centrocampisti:



Elliot Anderson (Nottingham Forest)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Eberechi Eze (Arsenal)



Jordan Henderson (Brentford)



Kobbie Mainoo (Manchester United)



Declan Rice (Arsenal)



Morgan Rogers (Aston Villa)



Attaccanti:



Anthony Gordon (Newcastle United)



Harry Kane (Bayern Monaco)



Noni Madueke (Arsenal)



Marcus Rashford (FC Barcelona)



Bukayo Saka (Arsenal)



Ivan Toney (Al-Ahli)



Ollie Watkins (Aston Villa)



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