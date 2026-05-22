L'Inghilterra presenta la rosa per la Coppa del Mondo: Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White sono assenti
John Stones, Djed Spence, Dan Burn, Ivan Toney e altri sono selezionati.
L'Inghilterra ha appena confermato la sua formazione di 26 giocatori per la Coppa del Mondo 2026, che si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada questa estate. La squadra presenta molti volti noti e attesi, ma ci sono alcune inclusioni sorprendenti e alcune omissioni sorprendenti.
Per esempio, Cole Palmer del Chelsea, Phil Foden del Manchester City, Trent Alexander-Arnold del Real Madrid, Harry Maguire e Luke Shaw del Manchester United, Myles Lewis-Skelley dell'Arsenal, Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest e Adam Wharton del Crystal Palace non sono stati selezionati.
Per quanto riguarda la squadra completa, la lista completa della rosa è vista di seguito.
Squadra inglese maschile per la Coppa del Mondo 2026
Portieri:
- Jordan Pickford (Everton)
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- James Trafford (Manchester City)
Difensori:
- Dan Burn (Newcastle United)
- Marc Guehi (Manchester City)
- Reece James (Chelsea)
- Ezri Konsa (Aston Villa)
- Tino Livramento (Newcastle United)
- Nico O'Reilly (Manchester City)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- Djed Spence (Tottenham Hotspur)
- John Stones (Manchester City)
Centrocampisti:
- Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Eberechi Eze (Arsenal)
- Jordan Henderson (Brentford)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
- Declan Rice (Arsenal)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
Attaccanti:
- Anthony Gordon (Newcastle United)
- Harry Kane (Bayern Monaco)
- Noni Madueke (Arsenal)
- Marcus Rashford (FC Barcelona)
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Ivan Toney (Al-Ahli)
- Ollie Watkins (Aston Villa)
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