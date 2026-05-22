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L'Inghilterra presenta la rosa per la Coppa del Mondo: Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White sono assenti

John Stones, Djed Spence, Dan Burn, Ivan Toney e altri sono selezionati.

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L'Inghilterra ha appena confermato la sua formazione di 26 giocatori per la Coppa del Mondo 2026, che si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada questa estate. La squadra presenta molti volti noti e attesi, ma ci sono alcune inclusioni sorprendenti e alcune omissioni sorprendenti.

Per esempio, Cole Palmer del Chelsea, Phil Foden del Manchester City, Trent Alexander-Arnold del Real Madrid, Harry Maguire e Luke Shaw del Manchester United, Myles Lewis-Skelley dell'Arsenal, Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest e Adam Wharton del Crystal Palace non sono stati selezionati.

Per quanto riguarda la squadra completa, la lista completa della rosa è vista di seguito.

Squadra inglese maschile per la Coppa del Mondo 2026

Portieri:


  • Jordan Pickford (Everton)

  • Dean Henderson (Crystal Palace)

  • James Trafford (Manchester City)

Difensori:


  • Dan Burn (Newcastle United)

  • Marc Guehi (Manchester City)

  • Reece James (Chelsea)

  • Ezri Konsa (Aston Villa)

  • Tino Livramento (Newcastle United)

  • Nico O'Reilly (Manchester City)

  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

  • Djed Spence (Tottenham Hotspur)

  • John Stones (Manchester City)

Centrocampisti:


  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)

  • Jude Bellingham (Real Madrid)

  • Eberechi Eze (Arsenal)

  • Jordan Henderson (Brentford)

  • Kobbie Mainoo (Manchester United)

  • Declan Rice (Arsenal)

  • Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaccanti:


  • Anthony Gordon (Newcastle United)

  • Harry Kane (Bayern Monaco)

  • Noni Madueke (Arsenal)

  • Marcus Rashford (FC Barcelona)

  • Bukayo Saka (Arsenal)

  • Ivan Toney (Al-Ahli)

  • Ollie Watkins (Aston Villa)

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