L'Inghilterra rimonta e vince "i peggiori calci di rigore di sempre"

L'Inghilterra arriva alle semifinali di Women's Euro in un'eroica rimonta contro la Svezia, con due gol in tre minuti, seguiti da uno dei calci di rigore più strani di sempre, almeno dal punto di vista delle attaccanti: 14 rigori tirati, solo cinque segnati.

Il portiere della Svezia Jennifer Falk ne ha parati quattro, due sono stati parati dall'inglese Hannah Hampton e la Svezia ne ha sbagliati tre. Tuttavia, in seguito ha tirato il quinto rigore per la Svezia, che avrebbe potuto essere decisivo... e ha mancato, tirando sopra la traversa. Tuttavia, la Svezia ha sbagliato altri tre rigori e due sono stati parati da Hannah Hampton dall'Inghilterra.

L'Inghilterra ha sbagliato quattro rigori su sette... Ma ce l'ha comunque fatta, con i tifosi che già facevano riferimento a quanto fossero stati fortunati e quanto fossero stati disastrosi i calci di rigore.

È stata Lucy Bronze, la marcatrice del primo gol dell'Inghilterra al 79', quella che ha segnato anche il rigore decisivo. Il veterano difensore destro del Chelsea, 33 anni, vincitore di tre titoli di Champions League con Lione e Barcellona e stella internazionale dell'Inghilterra dal 2013, ha detto che i calci di rigore e la partita sono stati "solo sulle montagne russe, sia travolgenti che deludenti".

L'euforia della rimonta e della drammatica vittoria non nasconde il fatto che l'Inghilterra, difendendo il titolo europeo, ha dato una lezione di resilienza, ma ha anche avuto dalla sua parte la fortuna, che ha finito per mettere in ombra le sue carenze. Avranno la stessa fortuna contro l'Italia in semifinale?