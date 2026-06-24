L'inizio di una grande avventura: Netflix condivide il primo trailer di The One Piece

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Netflix sta davvero mettendo molte delle sue uova nel paniere The One Piece, poiché la piattaforma di streaming offre attualmente remaster HD dei molti, tantissimi episodi di anime esistenti, trasformando costantemente la storia di lunga durata in un'alternativa live-action. E questo senza nemmeno parlare dei suoi piani per rifare l'avventura più ampia di One Piece in modo più accessibile per i fan.

Questo progetto è noto come The One Piece, ed è un remake su larga scala che inizia proprio all'inizio dell'avventura di Monkey D. Luffy e si dà il via raccontando il suo periodo nell'East Blue. Il remake è realizzato da WIT Studio ed è considerato un racconto che sfrutta il "potenziale espressivo della tecnologia moderna per raccontare la storia in modo familiare ma fresco."

The One Piece arriverà su Netflix da qualche parte a febbraio 2027, quando il primo dei sette episodi della prima stagione arriverà sulla streamer. Mentre aspettiamo informazioni precise riguardo alla prima, nell'ambito dell'Annecy Film Festival è stato condiviso un trailer dell'anime che presenta alcuni momenti chiave che i fan della storia più ampia riconosceranno.