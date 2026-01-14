L'inno del campionato Apex Legends Global Series Year 5 è stato pubblicato

HQ

Domani segna l'inizio ufficiale del Apex Legends Global Series Year 5 Championship, l'evento principale del calendario competitivo per gli esport. Riunirà 40 delle migliori squadre di tutto il mondo per alcuni giorni intensi di azione in cui sono in gioco milioni di dollari, e se siete curiosi di sapere chi si è qualificato, potete vedere queste informazioni qui.

Altrimenti, nel tentativo di preparare ulteriormente i fan e entusiasmarli per l'evento principale, ora è stato pubblicato l'inno del torneo. In modo simile a ciò che Riot Games fa ogni singolo anno con i suoi League of Legends World Championship, Respawn ha chiamato un musicista e gli ha affidato il compito di creare una traccia basata sul gioco, per il quale artista OZworld è stato selezionato per l'occasione.

La traccia che OZworld ha realizzato si chiama Stim Up, e se sei curioso di ascoltare la canzone, puoi ascoltarla qui sotto. È disponibile anche su tutte le piattaforme musicali, il che significa che se vuoi aggiungerlo a una tua playlist, dovresti riuscire a trovarlo su Apple Music, Spotify e così via.