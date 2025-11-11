HQ

Le autorità russe hanno affermato di aver fermato un'operazione presumibilmente orchestrata dall'intelligence ucraina con il sostegno del Regno Unito. L'obiettivo, secondo Mosca, era un caccia supersonico MiG-31 delle forze aerospaziali russe, equipaggiato con il missile ipersonico Kinzhal.

La dichiarazione dell'FSB descrive in dettaglio un complotto in cui gli agenti ucraini avrebbero cercato di reclutare piloti russi con un'offerta di 3 milioni di dollari. Il piano era quello di far volare il jet verso la più grande base aerea della NATO nell'Europa sud-orientale, situata a Costanza, in Romania, dove sarebbe stato poi abbattuto dai sistemi di difesa aerea.

Presunto complotto internazionale

Mosca insiste sul fatto che le contromisure hanno impedito con successo una grave provocazione. Nel frattempo, l'FSB ha sottolineato che l'operazione è stata progettata per creare un incidente che potrebbe intensificare le tensioni tra NATO e Russia. Finora, né le autorità ucraine né quelle britanniche hanno commentato le affermazioni.