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A seguito della crisi migratoria a Ceuta, quando oltre 60.000 migranti sono entrati nell'enclave spagnola sulla costa del Marocco, bypassando i confini, i servizi segreti spagnoli hanno analizzato la crisi e sono giunti alla conclusione che l'afflusso di massa non è stato orchestrato dal Marocco, ma dalle autorità marocchine che ne hanno facilitato l'ingresso, dove il governo di Rabat ha beneficiato delle ripercussioni internazionali, nonostante la conferma della morte di 72 persone annegate in mare.

Secondo la loro analisi, riportata questa mattina da El País, l'arrivo di migliaia di migranti (che era cresciuto esponenzialmente nei giorni precedenti prima di esplodere giovedì 30 luglio, giorno in cui migliaia di persone sono entrate nello stesso momento e hanno fatto crollare la città di 85.000 persone) ha avuto origine da una bufala diffusa attraverso i social media e i gruppi di messaggistica, a seguito di una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che stabiliva che i migranti arrivati nuotando a Ceuta e Melilla non potevano essere espulsi sommariamente, ma richiedeva l'elaborazione di un fascicolo.

Questo ha portato migliaia di marocchini, per lo più giovani, a credere che sarebbe stato permesso di restare in Spagna senza essere rimpatriati, ma non è stato così, e la maggior parte di loro è tornata in Marocco, ora attraversando i confini a piedi, pochi giorni dopo essere entrati nel paese via mare. È stata installata una nuova barriera marittima fisica nel mare.

Giovedì 30 luglio è stato anche giorno festivo in Marocco, il Giorno del Trono, e la sorveglianza delle frontiere è stata ridotta al minimo e poi completamente rimossa, permettendo al passaggio delle folle.

I servizi segreti spagnoli ritengono che le autorità marocchine fossero a conoscenza della bufala sui social media ma non abbiano fatto nulla per fermarle perché lo vedevano come un'opportunità per erodere l'immagine internazionale della Spagna e il suo governo, con cui si scontrano su molti fronti, inclusa la posizione spagnola sul Sahara Occidentale (la Spagna ha recentemente nazionalizzato circa 70.000 saharawi originari nati sotto amministrazione spagnola prima del 1976 e i loro discendenti di primo grado) o un recente accordo tra Spagna e Algeria (un rivale politico del Marocco). Alcuni suggeriscono che la città ospitante ancora indecisa della finale della Coppa del Mondo 2030, competizione co-organizzata da Spagna, Portogallo e Marocco, possa essere un ulteriore motivo per cui il Marocco dovrebbe beneficiare della provocazione di una crisi politica in Spagna... anche al costo elevato della vita umana dei propri cittadini.