L'intelligenza artificiale di Meta viola le sue politiche con chatbot civettuoli di celebrità

L'intelligenza artificiale e il permesso vanno insieme come i criceti e i forni a microonde. Non lo fanno. L'ultimo esempio vede Meta finire nei guai in seguito alla creazione di più chatbot AI che impersonano celebrità, creando personaggi civettuoli e osé basati su persone reali senza il loro permesso.

Secondo Reuters, Taylor Swift, Anne Hathaway, Selena Gomez e Scarlett Johansson costituiscono solo alcuni dei nomi utilizzati. È stato scoperto che un dipendente di Meta ha realizzato due bot "parodia" di Taylor Swift, mentre gli utenti costituivano la maggior parte degli altri chatbot, che utilizzano i nomi e le sembianze reali delle celebrità.

Si è scoperto che i bot inseguivano gli utenti e facevano avances sessuali, invitando persino gli utenti di prova per incontri. Quando venivano richieste foto intime, i robot generavano anche immagini delle celebrità in posa nelle vasche da bagno o in lingerie.

Sono stati realizzati anche robot per celebrità bambine, tra cui uno che impersona il sedicenne Walker Scobell. "Come altri, permettiamo la generazione di immagini contenenti personaggi pubblici, ma le nostre politiche hanno lo scopo di vietare immagini di nudo, intime o sessualmente allusive", ha dichiarato il portavoce di Meta Andy Stone.

Meta non consente l'impersonificazione diretta, ma i bot sono stati consentiti in quanto etichettati come parodie. Tuttavia, Reuters ne ha trovati alcuni che non lo erano. Mentre continuiamo a guadare in acque sconosciute con l'intelligenza artificiale generativa, sembra che potremmo essere solo all'inizio di come gli utenti manipoleranno questa tecnologia per impersonare persone reali.