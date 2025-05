L'intelligenza artificiale generativa al centro dell'attenzione mentre Sony lancia un nuovo studio di videogiochi

HQ

L'intelligenza artificiale è al centro dell'attenzione con il lancio di un nuovo studio di gioco interno, Dark Outlaw, con il veterano di Black Ops Jason Bundell al timone. Ma la cosa più sorprendente è che non svilupperanno i loro titoli in modo tradizionale, ma si affideranno (quasi) interamente a strumenti come Stable Diffusion, ChatGPT e Midjourney.

In un annuncio di lavoro, scrivono:

"Stiamo cercando un Senior Concept Artist da inserire nel nostro studio di Los Angeles, a diretto riporto del nostro Art Director. Il candidato ideale è proattivo, con forti competenze nell'illustrazione digitale, nella modellazione 3D, nel design dei personaggi, nella progettazione grafica, nell'esperienza con strumenti di intelligenza artificiale generativa e appassionato di creazione di giochi. Aiutaci a creare il nostro prossimo titolo AAA, uno che si distinguerà davvero dagli altri!"

Come alcuni di voi ricorderanno, Sony ha precedentemente sperimentato personaggi basati sull'intelligenza artificiale e ha persino costruito un prototipo di Aloy di Horizon con cui è possibile interagire tramite comandi vocali. La tecnologia alla base di questo includeva Whisper e GPT-4 di OpenAI, insieme ai sistemi di Sony per la sintesi vocale e l'animazione facciale, tecnologia che ora vogliono spingere ancora oltre.

Il piano, nelle parole di Bundell, è quello di "reimmaginare il processo di sviluppo" per i giochi AAA.

Sei entusiasta di un futuro di giochi AAA costruiti principalmente con l'IA generativa?