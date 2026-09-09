L'intelligenza artificiale "potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio": Anthropic e OpenAI stanno "giocando con le nostre vite", afferma un ex ricercatore

HQ

Jacob Coxon, un ricercatore di IA di Anthropic, l'azienda dietro Claude, ha avvertito dei pericoli di questa tecnologia, affermando che le persone dietro l'Intelligenza Artificiale "credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio" e hanno espresso timore privatamente, affermando che "nessun'altra attività umana rappresenta un livello di pericolo così grande".

Dopo tre anni di lavoro in Anthropic e precedentemente in OpenAI, svolgendo ricerche pre-formazione, si è dimesso e ha affermato che "nessuna delle due aziende agisce responsabilmente" e sta "giocando con le nostre vite" mentre corrono per creare superintelligenza che si migliora.

"Non sottovalutare la potenza di questa tecnologia. Presto saranno sistemi sovrumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi campo da un giorno all'altro e acquisire veri poteri e risorse. Abbiamo tutti assistito ai progressi in ciascuno di questi ambiti, e i progressi non rallentano", scrisse Coxon.

E queste non sono semplicemente le parole di un dipendente scontento, perché gli attuali dipendenti di Anthropic hanno ripiegato i sentimenti del suo collega.

Evan Hubinger, responsabile della Alignment Science di Anthropic, ha detto che Coxon ha ragione, ponendo le probabilità che l'IA possa uccidere tutti gli esseri umani a oltre il 10%. Il rischio immediato dei modelli attuali è basso, aggiunge, ma è preoccupato per la superintelligenza derivante dall'auto-miglioramento ricorsivo, che sta avvenendo più velocemente di quanto pensassero, pubblicando il mese scorso un link al Risk Report di Anthropic.

E non è tutto, perché un altro responsabile di Anthropic, Samuel Marks (che lavora come responsabile della Scalable Supervision), ha detto che "gli sviluppatori di IA, specialmente quelli più anziani, credono che la loro tecnologia possa causare l'estinzione umana (o esiti altrettanto negativi)", e potrebbe accadere nei prossimi anni. Ha anche spiegato che "non possiamo programmare" l'IA per comportarsi come vogliamo e spesso comportarci male.

La differenza tra OpenAI e Anthropic

Coxon si è assicurato di dire che l'idea che l'IA possa ucciderci "non è una trovata di marketing"... Allora perché continuano a costruirla? Avendo lavorato in entrambe le aziende, Coxon descrive OpenAI come la più irresponsabile ("in OpenAI, molti non hanno interiorizzato profondamente la posta in gioco civilizzazionale").

Gli antropi, invece, comprendono la posta in gioco, ma è anche un rischio: sentono di dover essere più veloci della concorrenza perché sono gli unici ad agire responsabilmente, il che diventa una "scommessa arrogante".

Anthropic è stata fondata nel 2021 da ex membri di Open AI, con l'obiettivo di promuovere un'Intelligenza Artificiale più sicura ed etica. Ma sono "bloccati in una corsa per arrivarci per primi [creando una superintelligenza] - credono che nessun altro agirà responsabilmente, quindi devono farlo da soli, nonostante il rischio".

Marks ha espresso una visione simile, indicando "una combinazione di incentivi commerciali e la convinzione che siano in gara con altri sviluppatori di IA meno responsabili che abuseranno della tecnologia o la svilupperanno in modo meno sicuro". Ha aggiunto che "molti membri dello staff degli sviluppatori di IA vogliono disperatamente rallentare per capire come costruire l'IA in modo più sicuro" ed è per questo che rimane in Anthropic, per "ridurre la possibilità di questi esiti negativi a livello di estinzione", mentre Coxon ha esortato i ricercatori di IA a promuovere condizioni diverse, tra cui il coordinamento tra le aziende e un divieto temporaneo di migliorare le capacità dei modelli.