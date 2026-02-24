L'Inter di Milano è stata nuovamente sconfitta dal Bodø/Glimt, seconda squadra norvegese a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League

HQ

Le partite di Champions League di martedì 24 febbraio sono andate come previsto, dato il risultato della scorsa settimana... inclusa una sorprendente eliminazione contro l'Inter Milano, finalista dello scorso anno, sconfitta dal club norvegese Bodo/Glimt.

Il club giallo ha fatto la storia diventando la seconda squadra norvegese a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League... e sconfiggendo l'Inter di Milano DUE VOLTE: 3-1 in casa all'andata, 1-2 in trasferta nella seconda andata, risultato complessivo 5-2.

Il prossimo rivale di Bodo potrebbe essere lo Sporting o il Manchester City. Solo una squadra norvegese è andata oltre la Bodo/Glimt, il Rosenborg, nella stagione 1996/97, perdendo contro la Juventus nei quarti di finale.

In precedenza, l'Atlético de Madrid aveva travolto il Club Brugge 4-1 in un duello teso e equilibrato finalmente deciso... di un giocatore norvegese, Alexander Sorloth, che segnò una tripletta (hat-trick).

Il Newcastle ha impiegato solo sei minuti per segnare due gol contro Qarabag, e anche se la partita è finita 3-2, l'aggressione è un enorme 9-3. E il Leverkusen ha pareggiato 0-0 contro l'Olympiacos, ma il club tedesco avanza con la vittoria per 2-0 della scorsa settimana.

Mercoledì, altre due squadre italiane dovranno rimontare: Atalanta contro Dortmund (sotto di tre gol) e Juventus contro Galatasaray (sotto due gol). PSG e Real Madrid affronteranno Monaco e Benfica con un gol di vantaggio.

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League sarà venerdì, e questi sono i potenziali incontri per le partite del prossimo mese.



Monaco/Parigi vs. Barcellona o Chelsea



Qarabag/Newcastle vs. Barcellona o Chelsea



Galatasaray/Juventus vs. Liverpool o Tottenham



Club Brugge/Atleti vs. Liverpool o Tottenham



Real Madrid/Benfica vs. Sporting o Manchester City



Bodo/Glimt/Inter vs. Sporting o Manchester City



Borussia Dortmund/Atalanta vs. Arsenal o Bayern



Olympiacos/Leverkusen contro Arsenal o Bayern

