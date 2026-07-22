L'Inter Miami aggiunge Casemiro alla loro lista di leggende del calcio e giocherà con Messi

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L'Inter Miami ha aggiunto un'altra stella alla sua rosa: il centrocampista brasiliano Casemiro, che ha concluso la sua esperienza al Manchester United nonostante i tifosi gli abbiano gridato di restare "un anno in più", probabilmente concluderà la sua carriera all'Inter Miami, dato che il trentiquattrenne ha firmato un contratto annuale, con opportunità per altri due anni, con l'attuale campione MLS.

"Il centrocampista cinque volte vincitore della UEFA Champions League si unisce al club come free agent e rimarrà sotto contratto fino alla conclusione della stagione MLS Sprint 2027, con opzione di proroga fino a giugno 2029", ha informato oggi il club. Poiché Inter Miami ha acquisito Casemiro tramite Discover Priority da LA Galaxy, il team di Los Angeles riceverà un risarcimento.

"Ciò che mi motiva di più, e penso che questo valga per ogni giocatore, è vincere e continuare a crescere. Il progetto che il Club mi ha presentato, insieme all'impegno che tutti hanno fatto per portarmi qui, significa molto per me", ha detto Casemiro, ricordato soprattutto per i nove anni trascorsi al Real Madrid, vincendo cinque titoli di Champions League... e ora giocherà accanto alle leggende del Barça Leo Messi e Luis Suárez.

Nonostante alcuni anni disesteri allo United, dove si è unito nel 2022, quando alcuni hanno messo in dubbio la sua forma fisica, è migliorato la scorsa stagione ed è stato parte della rosa brasiliana per i Mondiali, segnando un gol e un assist.