L'Inter Miami di Leo Messi subisce una pesante sconfitta nelle semifinali di Coppa dei Campioni

Brutte notizie per Leo Messi e l'Inter Miami: la squadra di Orlando ha subito un duro colpo nell'andata delle semifinali della CONCACAF Champions Cup. All'andata appena conclusa, i Vancouver Whitecaps hanno vinto 2-0, con i gol di White e Berhalter, con Miami che non è riuscita a sfruttare al meglio il suo possesso palla dominante (69%), in una partita in cui l'argentino ha giocato con i suoi ex compagni di squadra del Barça Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Altrove nella competizione, le squadre messicane Tigres e Cruz Azul pareggiano 1-1. La Coppa dei Campioni CONCACAF, equivalente alla UEFA Champions League, è quasi sempre dominata da squadre messicane, con il Club América che è la squadra di maggior successo (vincendo sette volte). Le uniche due volte in cui una squadra non messicana ha vinto la coppa in questo secolo sono state Seattle Sounders nel 2022, Costa Rica Saprissa e Alajuelense nel 2004 e 2005 e LA Galaxy nel 2000.

Messi non ha ancora raggiunto una finale nelle prestigiose competizioni da quando è arrivato all'Inter Miami nel 2023. Le cose sembrano più promettenti nella stagione regolare della MLS, ma è ancora presto: sono terzi nella East Conference e l'unica squadra imbattuta, con 8 partite giocate. L'anno scorso, l'Inter Miami ha vinto la stagione regolare in MLS con numeri da record, ma è stata eliminata da una wild card nei playoff.