L'Inter Miami nomina un nuovo allenatore, non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite

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Cristian González, noto anche come Kily González, è stato nominato allenatore della squadra MLS Inter Miami, sostituendo Guillermo Hoyos, che è stato nominato allenatore ad interim solo dopo che il precedente allenatore, Javier Mascherano, che aveva guidato la squadra al primo trofeo MLS, si era dimesso per motivi personali.

González, argentino di Rosario, 52 anni, ha giocato per Boca Juniors, Saragozza, Valencia, Inter Milano e ha concluso la carriera dove ha iniziato, al Rosario Central. Come allenatore, ha anche allenato il Rosario Central, oltre che l'Unión e il Platense; L'Inter Miami è la sua prima squadra come allenatore fuori dall'Argentina, e conterà con Leo Messi, che è recentemente tornato in campo dopo la morte del padre.

Nonostante il recente acquisto di Casemiro, i risultati deludenti in MLS li hanno lasciati secondi nella Eastern Conference, con 10 punti a Nashville, perdendo quattro delle ultime cinque partite, ed eliminati anche dalla Leagues Cup.