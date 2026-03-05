L'Inter Miami presenta il suo nuovo stadio, chiamato Nu Stadium, con capienza e data di apertura

HQ

L'Inter Miami ha annunciato il nome del suo nuovo stadio, che aprirà tra un mese, il 4 aprile, per una partita tra Inter Miami e Austin. In precedenza noto come Miami Freedom Park, lo stadio, la cui costruzione è iniziata nel 2023 vicino al Miami International Airpot, sarà chiamato Nu Stadium, a seguito di una partnership con la banca brasiliana Nubank.

Lo stadio avrà una capienza di 26.700 posti a sedere e avrà il parcheggio più grande di qualsiasi stadio MLS. Lo stadio ospiterà anche concerti, eventi aziendali e privati, e avrà persino una lounge premium per 770 persone che potranno osservare i giocatori attraverso un tunnel di vetro mentre si spostano dagli spogliatoi al campo.

"Il Nu Stadium sarà la casa della famiglia Inter Miami e uno spazio che ricorderà a chiunque lo visiti la libertà di sognare", ha detto David Beckham, co-proprietario del club. La partnership con Nubank significherà anche che le maglie ufficiali indosseranno il logo della banca.

L'Inter Miami giocherà le sue ultime partite al Chase Stadium di Fort Lauderdale questo mese, prima di trasferirsi in questo nuovo stadio di football, uno dei più grandi investimenti "calcistici" del paese, per gli attuali campioni della Major Soccer League.