L'Inter vince il 21º titolo di campione con un 2-0 sul Parma, con 12 punti di vantaggio sul Napoli

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L'Inter Milano ha conquistato il suo 21° titolo di campione dopo aver battuto il Parma 2-0, campione confermato, con 12 punti di vantaggio sul Napoli e 9 punti ancora da perdere. L'Inter non ha avuto vita facile ultimamente, con delusioni in Champions League (inflitto 5-0 in finale lo scorso anno e eliminato prima degli ottavi di finale da Bodo/Glimt), e l'anno scorso hanno perso il titolo di campionato contro il Napoli per un solo punto.

In questa stagione sono stati più efficienti, almeno nella competizione nazionale, vincendo 26 partite, perdendone 5 e pareggiandone 4 con tre partite da giocare, e segnando 82 gol (23 in più rispetto alla seconda squadra con più gol, il Como, quinta in campionato), con Lautaro Martínez e Marcus Thuram come migliori marcatori.

L'Inter, che ha già vinto il titolo di campione nel 2023/24 e 2020/21, ha molta strada per recuperare la Juventus, che ha vinto il titolo di campionato un record di 36 volte, ma la squadra torinese non vince uno scudetto dal 2019/20. La lotta della Juventus ora si piazza quarta in campionato e conquista la Champions League la prossima stagione.