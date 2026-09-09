L'intera lista dei mondi di Kingdom Hearts IV potrebbe essere stata rivelata come parte di una nuova enorme fuga di notizie Steam

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Quando Kingdom Hearts IV è stato presentato in modo più approfondito all'inizio di quest'anno, è stato confermato che avremmo viaggiato verso la Terra dei Morti da Coco come parte del prossimo viaggio. Per quanto riguarda dove altro potrebbe andare l'avventura, questo non è ancora stato ufficialmente rivelato, ma forse ora abbiamo una risposta definitiva a riguardo dopo una mega fuga di notizie nel database Steam.

Il sito noto come Exophase, che traccia Trofei e Achievement su Steam, PlayStation e Xbox, ha subito una fuga di notizie massiccia in cui ha iniziato a condividere Achievement Steam per una serie di giochi che devono ancora essere rilasciati (o in alcuni casi, anche solo annunciati). Una delle vittime è stata Kingdom Hearts IV, con la fuga di notizie del gioco molto attesa che sembra confermare i vari mondi presenti nel progetto.

Secondo Kotaku, i mondi di Kingdom Hearts IV sembrano includere sia una serie di mondi originali della serie, sia alcune terre iconiche Disney, molte delle quali basate su avventure Disney più recenti.

Possiamo aspettarci con interesse la Haunted Mansion di Haunted Mansion, una Galassia Molto, Lontana da Star Wars, Savanna Central da Zootropolis, la Toy Box di Toy Story e quello che viene chiamato Monochrome Origins, che forse rende omaggio alle classiche animazioni Disney in bianco e nero. Naturalmente, c'è anche Land of the Dead da Coco, e per quanto riguarda le aree originali di Kingdom Hearts, queste si chiamano Quadratum e Scala ad Caelum.

L'unica eccezione è una terra chiamata Pianeta Imagineer, che non è chiaro cosa sarà, ma "Imagineer" è il termine usato per descrivere i creativi coinvolti nei parchi a tema Disney, animatronici e simili, quindi forse possiamo aspettarci qualche aspetto legato a Disneyland o Disney World.

Cosa pensi dei mondi in questione e ce ne sono alcuni in particolare che ti colpiscono in particolare?