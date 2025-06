L'intero catalogo musicale di Taylor Swift appartiene ora a lei

HQ

Ti starai chiedendo perché le persone hanno ascoltato così tante vecchie canzoni Taylor Swift negli ultimi anni. La popolare musicista ha ripubblicato ciascuno dei suoi album passati, con il motivo che negli ultimi tempi ha lavorato per riacquistare i diritti della sua musica dal suo ex partner editoriale. Dopo anni di operazioni, Swift ha ora completato il set.

In una lettera pubblicata sul suo sito web, Swift nota che ora possiede tutta la sua musica precedente. Questo include non solo i diritti delle canzoni, ma anche qualsiasi video musicale, qualsiasi film concerto, qualsiasi copertina di album o fotografia, canzoni inedite e, come spiega lei stessa, "I ricordi. La magia. La follia. Ogni singola epoca. Il lavoro di tutta la mia vita".

Swift ha dichiarato che per i suoi fan che si stanno chiedendo se il suo album Reputation sarà presto ri-registrato sotto il moniker Taylor's Version, potrebbe eventualmente accadere, ma "ad essere perfettamente onesti, è l'unico album di quei primi sei che pensavo non potesse essere migliorato rifacendolo." Questo non significa che Reputation non sarà espanso, come canzoni inedite dai caveau potrebbero eventualmente arrivare, ma per coloro che sono interessati a qualcosa di più solido di cui essere entusiasti, Swift aggiunge che "Ho già completamente ri-registrato il mio intero album di debutto, e mi piace davvero come suona".

Puoi leggere l'intera lettera di Swift qui, dove ringrazia anche i suoi fan per averla sostenuta lungo il percorso.

