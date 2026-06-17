L'intero team di sviluppo Luna Abyss è stato licenziato nonostante il gioco fosse stato lanciato un mese fa

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In un colpo di scena piuttosto strano e devastante, nonostante il loro nuovo gioco sia stato lanciato solo un mese fa, il 21 maggio, l'intero team di sviluppo dietro Luna Abyss è stato licenziato. L'intero team di Kwalee Labs è stato coinvolto e, in un post su LinkedIn del CEO dello studio, ci è stato detto che questa è stata una decisione "completamente fuori dal nostro controllo".

Parlando della situazione, la CEO Hollie Emery ha dichiarato quanto segue: "Purtroppo da ieri, l'intero team è stato licenziato; una decisione che è stata completamente fuori dal nostro controllo. Di conseguenza, l'intero team è disponibile per lavorare da oggi."

In totale, nove dipendenti stanno ora cercando lavoro altrove, tra cui Emery, con il team che offre uno "spirito indipendente mescolato a una dedizione di livello AAA alla qualità", oltre a competenza in Unreal Engine e ad essere "assoluti professionisti nel realizzare progetti di alta qualità, premiati e ottimizzati secondo la visione."

Luna Abyss è debuttato su PC, PS5 e Xbox Series X/S meno di un mese fa e finora ha ricevuto un forte sostegno dalla critica. Non è chiaro quanto bene il gioco abbia venduto, dato che ha raggiunto il picco su Steam con un totale di 317 giocatori al lancio, ma è stato incluso anche su Game Pass il primo giorno, quindi senza dubbio questo ha attirato molti più giocatori.