L'intero The Blood of Dawnwalker è disponibile su un disco, ma Bandai Namco consiglia di installare la patch day-one

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Poiché sembra che uno dei pilastri dei media fisici si stia sgretolando intorno a noi, almeno molti giochi che usciranno quest'anno si impegnano ancora a offrire alle persone l'esperienza completa di un nuovo titolo su disco. The Blood of Dawnwalker sarà disponibile interamente dal disco che riceverai nella scatola al momento dell'uscita, anche se è consigliata una patch per i giocatori.

Parlando con Eurogamer, il direttore di The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, ha detto che il gioco "arriverà sul disco." The Blood of Dawnwalker, l'editore Bandai Namco ha ulteriormente chiarito, affermando: "I dati completi del gioco sono su disco con una patch per il giorno uno consigliata."

L'interesse per i giochi che rimanevano fisici è stato stimolato dall'annuncio di Sony che avrebbe posto fine alla creazione di dischi fisici per i giochi PlayStation a partire dal 2028. Questo sembra una conferma quasi definitiva di una PS6 solo digitale, ma ha anche causato molte controversie nella comunità videoludica, poiché i giocatori su console sono costretti a fare i conti con l'idea che le collezioni che hanno costruito nel corso di decenni potrebbero presto diventare obsolete.