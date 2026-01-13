L'interpretazione del regista di Evil Dead Rise su La Mummia mostra un primo trailer spaventoso

Verso la fine del 2025, abbiamo riportato la notizia che il regista Lee Cronin, noto più recentemente per Evil Dead Rise, aveva concluso la produzione della sua prossima versione di The Mummy. Ora, mentre ci avviciniamo molto più alla data prevista di prima prevista per aprile 2026, il primo trailer di questo film è arrivato.

Scritta e diretta da Cronin, questa versione ruota attorno a una famiglia che affronta una situazione spaventosa quando la loro figlia scompare nel deserto senza lasciare traccia. Temendo che sia morta da tempo, la famiglia si ritrova scioccata quando la figlia viene restituita a loro otto anni dopo, ma con la condizione che ora sia diventata qualcos'altro...

Con Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace e Veronica Falcon, Lee Cronin's The Mummy è stato prodotto anche da James Wan, Jason Blum e John Keville. Il film è previsto per la prima visione nelle sale di tutto il mondo dal 15 aprile, con la prima nel Regno Unito fissata per il 17 aprile.

Guarda qui sotto il trailer teaser terrificante.