L'interruttore 2 offre un limite di carica della batteria per preservarne la durata

Se guidi un'auto elettrica, ovviamente conosci la raccomandazione di caricare solo all'80% il più spesso possibile per mantenere la batteria fresca a lungo. Ora apprendiamo tramite l'app Nintendo Today che Switch 2 offre in realtà una funzione simile, in cui puoi impostarlo in modo che interrompa la ricarica quando raggiunge il 90%.

Nintendo scrive che "mettere in pausa la carica a circa il 90% riduce il deterioramento della batteria", il che sembra una caratteristica piuttosto interessante. Dopotutto, la maggior parte delle persone non gioca sempre al 100% senza la possibilità di caricare la batteria e, per coloro che vogliono comunque caricare al 100%, è sempre possibile.

Culture Crave mostra su Bluesky come appare e funziona la funzione, che puoi controllare di seguito. Cosa ne pensi, è qualcosa che userai o è al 100% ogni volta?