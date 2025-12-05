L'interruzione di Cloudflare interrompe i principali siti web come X, LinkedIn, Zoom

HQ

Un problema tecnico presso il fornitore di infrastrutture internet Cloudflare ha causato gravi interruzioni ai principali siti web e piattaforme online venerdì mattina, tra cui X, LinkedIn, Canva e persino il sito di monitoraggio DownDetector.

Cloudflare ha segnalato il problema poco dopo le 9 del mattino ora del Regno Unito, affermando di indagare su problemi con il Cloudflare Dashboard e le API correlate. Secondo lo stato del sistema Cloudflare, è stata implementata una possibile correzione.

L'azienda ha poi confermato che il problema non si trattava di un attacco informatico, ma derivava da una modifica deliberata al Web Application Firewall volto a risolvere una vulnerabilità di sicurezza recentemente resa nota nei React Server Components.

Il cambiamento ha causato temporaneamente l'indisponibilità della rete di Cloudflare per diversi minuti. Questo segue un'interruzione simile del mese scorso che ha lasciato molti siti web inaccessibili per circa tre ore. Per maggiori informazioni, consulta il messaggio qui sotto.

Stato del sistema Cloudflare:

"Questo incidente è stato risolto. Una modifica apportata al modo in cui il Web Application Firewall di Cloudflare analizza le richieste ha causato l'indisponibilità della rete di Cloudflare per diversi minuti questa mattina. Non si trattava di un attacco; La modifica è stata implementata dal nostro team per contribuire a mitigare la vulnerabilità a livello di settore rivelata questa settimana su React Server Components. Condivideremo ulteriori informazioni man mano che le avremo oggi."