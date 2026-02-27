L'invenzione cinese ti permette di passare da elettricità e benzina con un clic

HQ

Le vendite di veicoli elettrici stanno avanzando a grande velocità, lasciando pochi dubbi che sarà il futuro in futuro. Ma fino ad allora, ci sono delle avvertenze su cui i consumatori si concentrano, come la necessità di ricaricare se si fa un lungo viaggio in auto, e che la ricarica richiede più tempo rispetto a una normale sosta carburante.

Ma quando, se teoricamente potessi, collegare un modulo per viaggi lunghi, questo potrebbe trasformare il tuo EV in un'auto a benzina con un semplice clip? È proprio questo che il produttore cinese Changan sostiene di aver inventato.

L'idea è che, se stai esaurendo l'elettricità, puoi attivare il modulo e avrai un normale motore a benzina pronto, secondo un articolo di Car News China.

Vedono un grande potenziale nella tecnologia, ma non è chiaro se Changan o le sue controllate la utilizzeranno nei modelli retail.