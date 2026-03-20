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L'inverno sta arrivando a Fortnite con una collaborazione dedicata Game of Thrones in arrivo

It sembra che sia Jon Snow che la Notte King si uniranno all'immenso gioco di Epic.

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Il mondo di Fortnite è pieno zeppo di collaborazioni meravigliose e strane. Presto, questo si espanderà ulteriormente, dato che ora è stato rivelato che Game of Thrones attraverserà il metaverso Fortnite.

Finora, al momento della stesura, è stato condiviso solo un breve anticipo della collaborazione, con un messaggio portato da un corvo che afferma semplicemente "L'inverno sta arrivando". Tuttavia, sappiamo per lo più a cosa porterà questo crossover, dato che è stato poi condiviso da account di fuga di notizie Fortnite come HypeX, che hanno presentato le skin di Jon Snow e Night King per il gioco.

<social>https://x.com/Fortnite /status/2034683827948491082</social>

Sono praticamente ciò che ci si aspetterebbe da Game of Thrones in Fortnite, con l'eroe burbero di Kit Harrington e il suo principale nemico presentati in tutta la loro gloria di pelle nera. Dai un'occhiata alle skin qui sotto.

Quello che in realtà non sappiamo è quando la collaborazione debutterà ufficialmente, ma le fughe di notizie hanno indicato che arriverà più tardi oggi, e che, nonostante non sia ancora possibile mostrare una skin del genere Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen.

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